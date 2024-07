Olimpíadas: Saiba quanto Paris gastou na descontaminação do Rio Sena

Rio Sena mantém nível de contaminação elevado para disputa de provas das Olimpíadas (Foto: Valentine CHAPUIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 08:08 • Rio de Janeiro

O Comitê Olímpico Internacional adiou a prova do Tiatlo masculino das Olimpíadas . A decisão divulgada durante a madrugada aconteceu por conta do nível da contaminação no Rio Sena. Assim, a prova que estava marcada para começar às 3h da manhã (de Brasília) desta terça-feira, agora irá acontecer na quarta-feira, às 5h45 (também de Brasília), logo após a prova feminina.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

O fato espõem as dificuldades da organização dos Jogos Olímpicos em realizar as provas aquáticas marcadas para o Rio Sena. Esta não foi a primeira vez que as competições na região sofreram com adiamento por conta da qualidade da água. O cenário já tinha acontecido nas sessões de treino do tiatlo, que chegaram a ser canceladas por dois dias consecutivos.

A preocupação sobre a realização das provas no rio que corta a cidade francesa acontece desde antes do início das Olimpíadas. Para viabilizar o projeto, a Prefeitura de Paris investiu cerca de 1,4 bilhão de euros, cerca de 8,3 bilhões de reais.

Para dar credibilidade ao processo de descontaminação, a prefeita da cidade Anne Hidala, junto com outros membros do Comitê Olímpico Internacional, nadaram no Sena nas vésperas dos Jogos. Contudo, na prática o projeto não tem tido sucesso.

O rio é responsável por sediar as provas da maratona aquática e a sessão de natação do tiatlo. Ambas modalidades ainda não aconteceram. As expectativas são de que a prova do feminina do tiatlo seja realizada às 3h (de Brasília) desta quarta-feira.