Olimpíadas: Rebeca Andrade anuncia despedida do individual geral após medalha de prata

Rebeca Andrade conquistou medalha de prata no individual geral nas Olimpíadas (Foto: Luíza Moraes/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 18:53 • Rio de Janeiro

Após fazer história e conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (01), a brasileira Rebeca Andrade já fala em tom de despedida. Aos 25 anos de idade, a medalhista confessou que não deve competir novamente nos quatro aparelhos do individual geral.

Em entrevista após seu grande feito, Rebeca admitiu que esta foi uma despedida da modalidade, que exige muito de seu corpo. Mesmo assim, ela deixou em aberto a possibilidade de mudar de ideia sobre o assunto, embora tenha tomado a decisão após um planejamento detalhado de sua parte.

- Acredito que sim (foi uma despedida). Fazer individual geral exige muito do meu corpo, principalmente dos membros inferiores, das minhas pernas, dos meus joelhos. Mas falo que o futuro a Deus pertence. Vai que do nada dá um tchan na minha cabeça e do nada meu corpo melhora. Não sei. Eu já trabalhei isso na minha cabeça. Queria que fosse uma competição especial, e foi especial, porque pra mim vai ser meu último individual geral -, afirmou.

Rebeca Andrade conquistou sua segunda medalha de prata em Olimpíadas e ficou novamente atrás da americana Simone Biles numa disputa emocionante. Enquanto Biles terminou no topo com 59,131 pontos, a brasileira fechou a conta com 57,932 pontos.