Olimpíadas: Rayssa Leal faz história e bate recorde de 92 anos em Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 16:42 • Rio de Janeiro

A 'Fadinha' segue dando orgulho ao povo brasileiro. Neste domingo (28), Rayssa Leal conquistou mais uma medalha nos Jogos Olímpicos e ficou com o bronze no Skate Street, liquidando a fatura na última tentativa. De quebra, a brasileira ainda entrou para a história das Olimpíadas com o feito e se tornou a atleta mais jovem na história a conseguir medalhas de forma consecutiva na competição, entre homens e mulheres.

Com apenas 16 anos, seis meses e 24 dias, Rayssa Leal quebrou um recorde que durava 92 anos e pertencia a americana Dorothy Poynton-Hill, que foi medalha de prata em 1928, em Amsterdã, e medalha de ouro em 1932, em Los Angeles, com apenas 17 anos e 26 dias no salto ornamental.

A missão de Rayssa Leal não foi fácil. Nervosa por sua primeira participação em Jogos Olímpicos com público, a brasileira cometeu alguns erros que comprometeram sua briga pela medalha de ouro na competição. Na segunda manobra da segunda maratona, cravou um 92.88 e, no fim, um 88.83 que lhe garantiu a medalha de bronze com uma soma de 253.37.

Completando o pódio da competição de Skate Street, o Japão, novamente, emplacou duas representantes entre as três melhores. Favorita para competição e líder do ranking mundial, a jovem Coco Yoshizawa ficou com o ouro ao somar 272.75, enquanto Liz Akama levou a prata com 265.95.