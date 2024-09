Da esquerda para direita, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, três lendas da história do tênis (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 15:40 • Rio de Janeiro

No mundo do tênis há uma dicussão interminável sobre qual tenista é o melhor da história. O "big 3" formado por Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal dominou por muitos anos o circuito mundial do tênis. O espanhol, inclusive, contou com a ajuda do tio, Toni Nadal, para alcançar tantos títulos na carreira. No entanto, o ex-treinador afirmou que o sobrinho não lidera o debate de melhor de todos tempos e apontou outro nome.

- O melhor pe Djokovic, porque ganhou mais títulos que outros. A realidade é que se falarmos apenas de troféus, o recorde de conquistas do sérvio é incomparável, ainda mais depois de conquistar o ouro olímpico que lhe faltava, em Paris. É o jogador com mais Grand Slams, o único a vencer todos os Masters 1000 pelo menos duas vezes, tenista com mais semanas como número um - disse Toni Nadal.

O tio do espanhol ainda ressaltou que, apesar desses nomes nascerem com um taleto natural, é preciso muito trabalho duro para alcançar os feitos que os três alcançaram. Mas destacou que Rafael Nadal sofreu com muitas lesões ao longo da carreira, o que acabou prejudicando a sequência do tenista.

- Para ser o número um você nasce com isso. Você nasce com esse talento bom e natural, mas ao mesmo tempo precisa trabalhar duro. (...) O melhor sem lesões poderia ter sido meu sobrinho, mas ele as teve, então o melhor da história é Djokovic - completou.

Djokovic é o tenista com mais títulos de Grand Slams na história, com 24 troféus. Além disso, o sérvio conquistou o título que faltava na carreira - o ouro nas Olimpíadas de 2024. Já Nadal, possui 22 títulos dos principais torneios do tênis mundial e é bicampeão olímpico - levou o ouro em Pequim 2008 e nas duplas em 2016.