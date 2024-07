Olimpíadas: quanto custa a roupa usada por Rayssa Leal na conquista do bronze?

Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris n (Foto: Odd Andersen / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 07:49 • Rio de Janeiro

Fenômeno do skate, Rayssa Leal voltou a encantar os brasileiros com mais uma grande participação nas Olímpiadas. Após a prata em Tóquio-2020, desta vez a maranhense ficou com a medalha de bronze em Paris-2024 no skate street feminino.

Contudo, não foi apenas com manobras que a atleta chamou a atenção dos telespectadores. A skatista, de apenas 16 anos, também chamou se destacou no estilo, com look composto por uma calça em ripstop de nylon bege e um top estampado em verde e amarelo.

As roupas usadas por Rayssa Leal, assim como as outras brasileiras da competição, Pâmela Rosa e Gaby Mazetto, são fornecidas pela marca Adidas. A empresa de produtos esportivos alemã é patrocinadora da Confederação Brasileira de Skate.

Os telespectadores que gostaram do estilo das brasileiras podem comprar as peças nas lojas da marca. Porém, terão que preparar o bolso. O top verde e amarelo usado por Rayssa no Jogos Olímpicos custa R$ 399,99. Já a calça, produzida pela artista visual Criola, vale R$ 649,99.

Rayssa Leal conquistou a bronze, segunda medalha olímpica na carreira, neste domingo após terminar a final do skate street na terceira colocação. A brasileira somou 253,37 pontos na finalíssia e só ficou atrás das japonesas Coco Yoshizawa e Chenxi Cui, que somaram respectivamente 272,75 e 265,95 pontos.

🛹 Classificação do skate street feminino nas Olimpíadas

Coco Yoshizawa - Japão - 272,75

Liz Akama - Japão - 265,95

Rayssa Leal - Brasil - 253,37

Chenxi Cui - China - 241,56

Poe Pinson - Estados Unidos - 222,34

Paige Heyn - Estados Unidos - 163,23

Funa Nakayama - Japão - 79,77

Chloe Covell - Austrália - 70,33