Rebeca Andrade, Duda e Ana Patrícia e Beatriz Souza com as medalhas de ouro em Paris 2024







Escrito por Joyce Rodrigues , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 11/08/2024 - 12:00 • Paris (FRA)

Pela primeira vez em Olimpíadas, o Brasil teve número maior de mulheres do que de homens na delegação. E a maioria das medalhas foi conquistada por atletas e time femininos. Das 20 medalhas conquistadas pelo país, 12 foram por elas.

As mulheres garantiram os únicos ouros do Brasil com Bia Souza (judô), Rebeca Andrade (ginástica) e Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia). Além disso, atletas negras protagonizaram o pódio.

A caminhada das mulheres nas Olimpíadas começa 12 anos depois da estreia do Brasil nos Jogos, em 1932, e com participação de uma única mulher: Maria Lenk, da natação. Já a primeira medalha, foi conquistada 64 anos depois, em 1996, com Jacqueline e Sandra, no vôlei de praia.

As primeiras conquistas em esportes individuais só vieram em 2008. Em Tóquio, este número disparou: seis das nove medalhas foram obtidas deste modo.

Essa evolução não foi por acaso. Após avanços nas discussões sobre igualdade de gênero no esporte, falou-se de mais conquistas das mulheres. De 2016 para cá, houve diversos debates sobre a importância de investir nas atletas femininas e a necessidade de dar mais visibilidade ao protagonismo delas.

Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Foto: THIBAUD MORITZ / POOL / AFP)

Desde então, as mulheres passaram a frequentar mais os pódios olímpicos. Em Paris, sete medalhas foram masculinas, 12 foram femininas e uma foi mista.

Confira abaixo a lista de medalhas por gênero de cada edição:

Medalhas por gênero

Paris-2024: 7 masculino, 12 feminino e 1 mista

Tóquio-2020: 12 masculino e 9 feminino

Rio-2016: 13 masculino e 5 feminino

Londres-2012: 11 masculino e 6 feminino

Pequim-2008: 10 masculino e 7 feminino

Atenas-2004: 8 masculino e 2 feminino

Sydney-2000: 8 masculino e 4 feminino

Atlanta-1996: 11 masculino e 4 feminino