Olimpíadas nas ruas: equipe do Lance! se aventura no universo do skate

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 15:33 • Rio de Janeiro (RJ)

No programa "Olimpíadas nas ruas", a equipe do Lance! foi a uma rampa no Rio de Janeiro para conversar com praticantes de skate, que celebraram o crescimento da modalidade no Brasil. JP Sombra aproveitou para se aventurar em cima das quatro rodinhas e recebeu uma avaliação nada criteriosa de Janjão e Lukita. Assista ao vídeo acima.