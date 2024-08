Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

No programa "Olimpíadas nas ruas", a equipe do Lance! buscou "campeões de atletismo" entre os corredores do Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Será que a galera topou participar do desafio ou não? Assista ao vídeo acima.