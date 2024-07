Larissa Pimenta em ação no judô (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 07:59 • Paris (FRA)

Larissa Pimenta teve grande desempenho no judô feminino nas Olimpíadas. A brasileira, que luta na categoria abaixo de 52kg, passou por duas adversárias, mas acabou caindo para Amandine Buchard, representante da França - dona da casa -, nas quartas de final.

A judoca ainda tem chances de medalha, já que os eliminados nesta fase disputam uma repescagem que garante uma medalha de bronze. Sua próxima adversária é a alemã Mascha Ballhaus, em luta prevista para as 11h (de Brasília).

O duelo com Buchard foi altamente equilibrado, e nenhuma das duas queria dar espaço para erro. Por isso, ambas foram punidas ao longo do embate com os shidos (cartões amarelos). No golden score, com duas sanções para cada lado, era necessário ter iniciativa. Em momento de combate no chão, Amandine girou Larissa e encaixou a imobilização por dez segundos, conseguindo um ponto, o que era necessário para a vitória.

Antes, a brasileira já tinha vencido dois compromissos. Sua estreia foi contra a cabo-verdiana Djamila Silva, superada via chave de braço; nas oitavas, a vítima foi a britânica Chelsie Giles, com um lindo waza-ari já no tempo extra.

Em caso de medalha, Larissa garantiria o 18º bronze do Brasil na modalidade, se juntando a nomes como Mayra Aguiar, Flávio Canto e Tiago Camilo. Na esfera masculina deste domingo (28), Willian Lima segue vivo nas quartas e ainda é esperança de ouro.