Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta terça-feira (6)

Brasil encara os EUA no basquete masculino (Foto: Divulgação/FIBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 00:57 • Paris (FRA)

A terça-feira (6) será determinante para as pretensões do Brasil no restante das Olimpíadas de Paris. O dia terá quartas de final do vôlei feminino, quartas do vôlei de praia, semifinal do futebol feminino, quartas do basquete masculino e quartas do handebol feminino. A terça também marca a estreia de Isaquias Queiroz na canoagem e as manobras do Skate Park.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias