Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta segunda (29)

Kelvin Hoefler é esperança de medalha para o Brasil no skate (FOTO: Martin BERNETTI/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 00:41 • Paris (FRA)

Depois de um domingo com três medalhas, o Brasil tem mais esperanças de pódio nesta segunda-feira (29), nas Olimpíadas de Paris. Entram em cena Rafaela Silva e Daniel Cargnin; no judô, Guilherme Costa, na natação; Kelvin Hoefler, no skate; Bia Ferreira, no boxe, entre outros grandes nomes. Veja abaixo a agenda com todas as competições envolvendo brasileiros:

