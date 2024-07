Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta quarta-feira (31)

Seleção Brasileira de Vôlei Masculino tem dura missão contra a Polônia (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 00:01 • Paris (FRA)

Depois de uma terça-feira com uma medalha histórica, o Brasil segue na busca pela primeira medalha de ouro nesta quarta-feira (31), nas Olimpíadas de Paris. Entram em cena Luiz Gabriel de Oliveira e Iasmin Soares; no boxe, Seleção Brasileira de Vôlei Masculino; Hugo Calderano, no tênis de mesa; partida decisiva no futebol feminno, entre outros grandes nomes. Veja abaixo a agenda com todas as competições envolvendo brasileiros:

