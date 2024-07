Olimpíadas hoje: veja a agenda de eventos de quinta-feira (25/07/2024)

Marta se prepara para disputar a sua sexta Olimpíada (Foto: Miriam Jeske/COB)







Publicada em 24/07/2024 - 22:00

Apesar de a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estar marcada apenas para esta sexta-feira (26), algumas modalidades já começaram. Nesta quinta-feira (25), é a vez dos brasileiros estrearem. Os atletas do Time Brasil têm compromissos em três esportes: Tiro com Arco, Handebol e Futebol.

Ana Caetano, a partir das 4h30 (de Brasília), e Marcus D'Almeida, às 9h15, participam do ranquamento do tiro com arco. No handebol feminino, Brasil e Espanha se enfrentam às 9h. Mais tarde, às 14h, a Seleção feminina de futebol enfrenta a Nigéria. Sem participação de brasileiros, o dia ainda conta com mais jogos de handebol e futebol, além de partidas de rugby 7. Veja a agenda completa abaixo.

4h00 Handebol Feminino – Grupo A: SLO x DIN

4h30 Tiro com Arco Feminino – Ranqueamento

6h00 Handebol Feminino – Grupo B: HOL x ANG

9h00 Handebol Feminino – Grupo B: ESP x BRA

9h00 Rugby 7s Masculino – Grupo B: SAM x QEN

9h15 Tiro com Arco Masculino – Ranqueamento

9h30 Rugby 7s Masculino – Grupo B: ARG x AUS

10h00 Rugby 7s Masculino – Grupo C: EUA x URU

10h30 Rugby 7s Masculino – Grupo C: FIJ x FRA

11h00 Handebol Feminino – Grupo A: ALE x COR

11h00 Rugby 7s Masculino – Grupo A: RSA x JPN

11h30 Rugby 7s Masculino – Grupo A: NZL x IRL

12h00 Futebol Feminino – Grupo C: ESP x JPN

12h00 Futebol Feminino – Grupo A: CAN x NZL

14h00 Futebol Feminino – Grupo C: NGR x BRA

14h00 Futebol Feminino – Grupo B: ALE x AUS

14h00 Handebol Feminino – Grupo B: HUN x FRA

15h00 Rugby 7s Masculino – Disputa 9o ao 12o #1

15h30 Rugby 7s Masculino – Disputa 9o ao 12o #2

16h00 Futebol Feminino – Grupo A: FRA x COL

16h00 Futebol Feminino – Grupo B: EUA x ZAM

16h00 Handebol Feminino – Grupo A: NOR x SUE

16h00 Rugby 7s Masculino – Quartas #1

16h30 Rugby 7s Masculino – Quartas #2

17h00 Rugby 7s Masculino – Quartas #3

17h30 Rugby 7s Masculino – Quartas #4

*Todos os eventos no horário de Brasília

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminam no dia 11 de agosto. A delegação brasileira conta com 277 atletas na capital francesa, que participam de 39 modalidades.