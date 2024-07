Olimpíadas: Guilherme Cachorrão não se classifica à final dos 800m livre da natação

Guilherme Costa, o Cachorrão (Foto: Divulgação / CBDA)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 08:46 • Paris (FRA)

Guilherme Costa, o Cachorrão, não conseguiu a classificação para a final dos 800 metros livre na natação nas Olimpíadas 2024. O brasileiro ficou em sexto lugar de sua bateria e 20º no geral das eliminatórias, na manha desta segunda-feira (29), na Arena Paris La Défense, com o tempo de 7m54s41.

Cachorrão estava inscrito na disputa dos 200m livre no domingo (28), mas optou por não nadar para focar na prova dos 800m, da qual foi finalista nos Jogos de Tóquio. A decisão foi tomada em conjunto por atleta e comissão técnica após o resultado da final dos 400m livre no sábado (27). Ele volta às piscinas de Paris nesta terça-feira (30), para o revezamento 4x200m livre, e no dia 4 de agosto, para a maratona aquática.

- Senti bastante hoje. A preparação foi totalmente para os 400m, prezei muito do meu treino para competir bem. Os 800m ficou um pouquinho de lado neste ciclo. Não vim nadando bem em Doha, não vim nadando bem aqui. Demorei um pouquinho para me recuperar dos 400m. A gente teve que fazer uma escolha: os 200m e os 800. Como era uma prova que tinha um lastro maior, uma final olímpica a gente escolheu esta. Acabou que os 800m foi uma prova muito forte para entrar. Os 200m não foi tão forte assim. Mas não tem o que fazer. Meu foco é nos 400m mesmo. Queria tentar algo mais hoje, ou 200m, mas não foi possível - disse Guilherme Costa em entrevista ao canal Sportv.

A final dos 800m livre acontece nesta terça-feira (30), por volta das 16h (de Brasília). O irlandês Daniel Wiffen teve a melhor marca das eliminatórias com 7m41s53, seguido pelo tunísio Ahmed Jaouadi, com 7m42s07 e o italiano Gregorio Paltrinieri, com 7m42s48.