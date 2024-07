Jogadores da Espanha celebram gol na partida (Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 12:38 • Bordeaux (FRA)

A Espanha superou a República Dominicana por 3 a 1 no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo C das Olimpíadas. Fermín López abriu o placar, mas Montes de Oca deixou tudo igual ainda na primeira etapa; na metade final, Álex Baena e Gutiérrez fizeram os gols do triunfo.

Com a vitória, a Fúria garantiu a classificação ao mata-mata, enquanto os dominicanos torcem por um empate entre Egito e Uzbequistão para se manter com boas condições de avanço. As duas seleções, inclusive, se enfrentam neste sábado (27).

⚽ OS GOLS DO JOGO

No primeiro tempo, Fermín López, joia de La Masía - base do Barcelona -, abriu o placar, aproveitando erro de saída do goleiro Boesl para interceptar e marcar aos 23'. Cerca de 15 minutos depois, a República Dominicana marcou seu primeiro gol na história dos Jogos, em cabeçada de Montes de Oca.

No segundo tempo, a Espanha, que tinha um a mais com a expulsão de Ascona, voltou mais atenta e marcou duas vezes para vencer. Primeiro, com Álex Baena, em chute de fora da área que contou com desvio na defesa; depois, em sobra de bola na área, com o gol aberto para o aniversariante do dia, Miguel Gutiérrez.

✅ FICHA TÉCNICA

República Dominicana 1x3 Espanha

2ª rodada - Grupo B - Olimpíadas



📆 Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

🎩 Arbitragem: Abel Al-Naqbi-EAU (árbitro); Ahmed Al-Rashadi-EAU e Sabet Suroor-EAU (auxiliares); Jelena Cvetkovic-SER (quarta árbitra); Sivakorn Pu-Udom-THA e Khamis Al Marri-QAT (VAR)



🥅 Gols: Montes de Oca (RDO - 37' 1T) // Fermín López (ESP - 23' 1T), Álex Baena (ESP - 09' 2T) e Miguel Gutiérrez (ESP - 27' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Pau Cubarsí e Jon Pacheco (ESP)

🟥 Cartão vermelho: Azcona (RDO)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ESPANHA (Técnio: Santi Denia)

Arnau Tenas; Juanlu, Eric García, Cubarsí (Jon Pacheco) e Juan Miranda (Bernabé); Pablo Barrios (Miguel Gutiérrez), Álex Baena (Turrientes) e Fermín López (Diego López); Oroz, Abel Ruiz e Sergio Gómez



REPÚBLICA DOMINICANA (Técnico: Ibai Gómez)

Boesl; Pujol, Luiyi de Lucas, Urbáez e Marizán (José de León); Omar de la Cruz (Ureña), Mörschel (Josué Báez), Montes de Oca e Lemaire (Rafa Núñez); Azcona e Nowend Lorenzo (Federico)