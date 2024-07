Com golaço de Almada, Argentina vence o Iraque pelas Olimpíadas

Jogadores da Argentina comemoram gol contra o Iraque nas Olimpíadas (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 12:04 • Paris (FRA)

A Argentina venceu o Iraque por 3 a 1 neste sábado (27), no Estádio de Lyon, pela segunda rodada do grupo B das Olimpíadas 2024. Os gols da Albiceleste foram marcados por Thiago Almada, Luciano Gondou e Ezequiel Fernandéz, enquanto Aymen Hussein fez para a seleção iraquiana. Com o resultado, os sul-americanos conquistaram os primeiros três pontos no torneio; os asiáticos têm a mesma pontuação.

Como foi a partida entre Argentina e Iraque?

A Argentina dominou o duelo com o Iraque desde os primeiros minutos. Aos 14', o reforço do Botafogo Almada abriu o placar em belo chute de primeira dentro da área. No entanto, em já nos instantes finais da primeira etapa, o Iraque conseguiu bom cruzamento pela esquerda e Aymen Hussein marcou de cabeça para empatar o jogo antes do intervalo.

No segundo tempo, a Albiceleste seguiu criando boas chances e controlando a posse de bola. Logo após Mascherano promover três substituições de uma vez, os hermanos pegaram a defesa iraquiana confusa, e Luciano Gondou colocou novamente a equipe em vantagem com dois minutos em campo. Próximo ao fim da partida, Ezequiel Fernandéz fechou o caixão com lindo chute da entrada da área, após bonita trama coletiva.

Almada, camisa 10 da Argentina, marca golaço contra o Iraque nas Olimpíadas (Foto: Divulgação / AFA)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Iraque

2ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Lyon, na França

🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)

🚩Assistentes: Erik Jan Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

🖥️VAR: Rob Dieperink (HOL)

🥅 Gols: Thiago Almada, Luciano Gondou e Ezequiel Fernandez para a Argentina; Aymen Hussein, para o Iraque.

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marcos Di Césare, Nicolás Otamendi e Julio Soler; Ezequiel Fernandéz, Santiago Hezze e Cristian Medina; Thiago Almada, Julián Álvarez e Lucas Beltrán.

IRAQUE (Técnico: Radhi Shenaishil)

Hussein Hasan; Saadon, Hussein Amer, Tahseen, Ahmed Hasan; Ibrahim Bayesh e Karrar Mohammed Ali; Nihad Mohammed , Ali Jasmin e Youssef Amyn; Aymen Hussein.