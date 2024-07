Olimpíadas: empresa confirma ‘sabotagem coordenada’ a trens de Paris

Ataque aos trens de Paris deve afetar 800 mil pessoas (Foto: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 13:03 • Rio de Janeiro

Depois do ataque às linhas de trem de alta velocidade em Paris horas antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos, a empresa SNCF, responsável pela administração do transporte ferroviário na capital francesa, quebrou o silêncio e se pronunciou sobre o caso. De acordo com o comunicado enviado à imprensa, trata-se de uma 'sabotagem coordenada e simultânea' que deve prejudicar cerca de 800 mil pessoas ao longo do fim de semana.

De acordo com o Primeiro Ministro Gabriel Attal, os ataques foram coordenados e planejados para sabotar as instalações da SNCF e prejudicar o meio de transporte. Inclusive, o representante do governo francês estima que os danos aos trilhos foram "grandes e muito sérios". Já o executivo-chefe da empresa Jean-Pierre Farandou revelou que os criminosos iniciaram o incêndio nos conduítes que carregavam os cabos de fibra ótica das linhas, utilizados para coordenar os motores dos trens e levar informações de segurança aos motoristas.

De acordo com as informações preliminares, os principais alvos do ataque foram as linhas que conectam Paris ao norte, leste e oeste, além de conexões diretas com cidades da Bélgica. Os atos de vandalismo causaram um caos no trânsito da capital francesa horas antes da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos, gerando diversos cancelamentos de hospedagem na cidade ao longo do fim de semana por conta da logística para chegar ao local.

A operadora Eurostar, que administra os trens de alta velocidade que trafegam pela Europa, também se pronunciou sobre os ataques e afirmou que 1 a cada 4 viagens entre França, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Alemanha será cancelado, incluindo trens de Londres diretamente para Paris. A velocidade do trajeto dos outros trens também será reduzida para recalcular a rota de planejamento.