Olimpíadas é na live do Lance!; veja tudo sobre o dia dos brasileiros em Paris

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 18:32 • Paris (FRA)

O Brasil conquistou uma medalha de bronze nesta quarta-feira (7), com Augusto Akio, no Skate Park. O dia nas Olimpíadas de Paris também contou com vitória de Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia, derrota no tênis de mesa masculino, e um susto de Alison dos Santos nos 400m com barreira. Confira a live do Lance! e saiba tudo que aconteceu:

