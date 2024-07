Olimpíadas: China leva a primeira medalha de ouro em Paris

Sheng Lihao compete nas duplas mistas do tiro esportivo (Foto: Alain JOCARD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 07:07 • Paris (FRA)

A primeira medalha de ouro das Olimpíadas de 2024 já tem dona: a China ficou com o lugar mais alto do pódio no tiro esportivo. Na carabina de 10m nas duplas mistas, Sheng Lihao e Huang Yuting iniciaram o sábado (27) em Paris com a conquista.

Para levar a medalha dourada, a dupla superou a Coreia do Sul, representada por Kim Jihyeon e Park Hajun, por 16 a 12 na decisão. Foram 14 duelos, com dois pontos para quem vencesse e um ponto para cada em caso de empate.

O bronze ficou com o Cazaquistão. Alexandra Le e Islam Satpayev atropelaram os alemães Anna Janssen e Maximilian Ulbrich, vencendo por 17 a 5, e também selaram o bom desempenho levando o país asiático ao pódio.

O Brasil não teve nenhum representante nesta esfera do tiro esportivo. Já na pistola de ar 10m, Philipe Chateaubrian ficou com o 31º lugar e caiu, já que apenas os oito melhores avançam no classificatório.