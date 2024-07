Na Abertura das Olimpíadas, Milton Cunha se emociona e faz crítica: ‘Mequetrefe’

Milton Cunha comentou a Abertura das Olimpíadas na CazéTV (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 16:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Convidado da CazéTV para a cerimônia de Abertura da Olimpíada de Paris, Milton Cunha roubou a cena na transmissão. O artista chegou para a cobertura com um traje todo em rosa, com uma rosa no terno, em homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães, que morreu na noite da última quinta (25).

- É uma homenagem a Rosa Magalhães, a maior carnavalesca de todos os tempos. Estamos emocionados de termos conseguido conviver com ela. Uma mulher brilhante, a maior campeã dos carnavais da Sapucaí - comentou Milton.

Depois, com jaqueta igual a dos atletas brasileiros, Milton analisou os trajes das delegações, os shows e a produção do evento que ocorreu no Rio Sena. O carnavalesco fez alguns elogios ao longo da apresentação, mas criticou os barcos que trouxeram as delegações no percurso e o desfile de moda.

- Acho os barcos pouco decorados, estou achando meio "clean" (limpo), faltou decoração. O desfile de moda eu achei meio mequetrefe. Eu esperava mais roupas fabulosas, achei meio meio - pontuou o carnavalesco.