Olimpíadas: americanos acabam com sonho de medalha de Nadal e Alcaraz nas duplas

Nadal e Alcaraz (à direita) foram derrotados por Ram e Krajicek (à esquerda) - (Foto: Dubreuil/Kopatsch/Zimmer)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/07/2024 - 16:33 • Paris (França)

Os tenistas americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek, cabeças de chave 4, frustraram, nesta quarta-feira (31), o sonho da dupla de estrelas Rafael Nadal e Carlos Alcaraz ao eliminarem os espanhóis nos Jogos Olímpicos de Paris.

➡️Clique aqui para ver mais notícias sobre as Olimpíadas

Ram e Krajicek, que já foram líderes do ranking mundial de duplas jogando com parceiros diferentes, derrotaram a dupla espanhola com 26 títulos de Grand Slam de simples (22 de Nadal e quatro de Carlitos) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 6/4, após 1h38min na quadra central Philippe Chatrier, que ficou lotada e com o teto fechado por conta do mau tempo em Paris.

A participação é a última de Nadal em uma Olimpíada e provavelmente em sua carreira. Alcaraz termina a sua participação nas duplas e segue em busca do ouro em simples. Ele enfrenta o americano Tommy Paul, 13º no ranking, nesta quinta-feira (1º), valendo vaga na semifinal.

Nadal termina o ciclo de Olimpíadas com um ouro em Pequim em 2008 em simples e nas duplas no Rio de Janeiro em 2016, com Marc López.

Ram e Krajicek, que haviam batido Thiago Wild e Thiago Monteiro nas oitavas de final, enfrentam a dupla dos tchecos Tomas Machac e Adam Pavlasek na semifinal.