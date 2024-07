Alcaraz se vinga de russo e terá duro desafio contra americano nas Olimpíadas

Alcaraz em Paris (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 31/07/2024 - 14:38 • Paris (FRA)

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo e campeão de Roland Garros e Wimbledon, segue sua sequência de vitórias e, nesta quarta-feira (31), atingiu as quartas de final de simples nos Jogos Olímpicos de Paris.

Jogando na quadra Suzanne Lenglen, a segunda principal do complexo parisiense, o espanhol derrotou o russo Roman Safiullin, 66º, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/2 após 1h30min de duração. Foi o segundo jogo entre os dois e a vingança do espanhol de Múrcia, que havia perdido no piso duro e coberto do Masters 1000 de Paris, na França, no ano passado.

Alcaraz teve uma quebra no primeiro set logo cedo, teve oportunidades de ampliar, não conseguiu e fechou. No segundo set, ele abriu 2 a 0 com games duros e ampliou a margem, fechando por 6/2 com um ace em jogo que teve o teto retrátil fechado no meio do segundo set por conta da chegada da chuva.

Em sua primeira Olimpíada, Alcaraz está a uma vitória de brigar por duas medalhas em simples e duplas, onde joga por vaga na semifinal ainda nesta quarta ao lado de Rafael Nadal contra os americanos Rajeev Ram e Austin Krajicek.

Ele soma dez vitórias seguidas em simples contando as sete de Wimbledon e contando duplas já são 12 triunfos.

Em simples, ele terá duro encontro diante do americano Tommy Paul, o primeiro americano nas quartas de simples do torneio olímpico desde 2016. São cinco jogos entre os dois e três triunfos de Carlitos.