Simone Biles e Rebeca Andrade durante o Mundial de Ginástica Artística de 2023, na Antuérpia (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 12:07 • Paris (FRA)

Rebeca Andrade e Simone Biles são as duas maiores ginastas da atualidade. As duas atletas são o exemplo de como a competição em alto nível exige não só muitos treinos, como também o respeito fora dos campeonatos. Em entrevista ao Lance!, a brasileira comentou sobre como é a relação de amizade entre ela e a ginasta norte-americana.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

- É sensacional, porque a gente torce muito uma pela outra. Eu lembro em Tóquio como foi, o tanto que ela estava torcendo, mesmo passando pelas situações que ela acabou passando lá.A gente tá sempre torcendo uma pela outra, não só eu por ela, mas como todas as ginastas mesmo - afirmou Rebeca.

A resposta do vídeo acima foi em referência a um vídeo que viralizou das duas atletas comemorando juntas após o Mundial de Ginástica em 2023. A disputa agora, no entanto, é no maior evento multiesportivo do mundo: as Olimpíadas - Rebeca Andrade e Simone Biles estarão na final do individual geral na ginástica artística.

Simone Biles e Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris (Foto: AFP)

As Olimpíadas de Paris marcam o reencontro entre Rebeca Andrade e Simone Biles em grandes palcos. Os Jogos são apenas a segunda competição da norte-americana após a pausa de dois anos da ginasta, por conta de problemas de saúde mental. Em Tóquio 2021, Biles abandonou as Olimpíadas para cuidar dessas questões.

Além de Rebeca, o Brasil também será representado por Flávia Saraiva na prova que começa nesta quinta-feira (1), às 13h15, no horário de Brasília. Na terça-feira (30), a delegação brasileira composta por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, fez história ao faturar a medalha de bronze na disputa por equipes da ginástica.