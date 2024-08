O que é Golden Slam, feito que Djokovic realizou após medalha de ouro nas Olimpíadas

Djokovic conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro

Novak Djokovic entrou na história do tênis ao ser o quarto tenista a conquistar o Golden Slam. O feito aconteceu neste domingo após o sérvio vencer o espanhol Carlos Alcaraz, por 2 sets a 0, e ficar com a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. O título era o único que faltava na carreira do atleta.

O que é Golden Slam?

A honraria simbólica no meio do tênis é dada aos atletas que conseguem conquistar todos os campeonatos principais do esporte. Tratam-se dos quatro Grand Slam (Australian Open, Wimblendon, Roland Garros e US Open) e o título das Olimpíadas. Além de Djokovic, apenas Steffi Graf, Rafael Nadal, Andre Agassi e Serena Williams conseguiram a conquista do Golden Slam.

O tenista sérvio é o maior vencedor de Grand Slams da história do tênis. Ao todo, foram 24 conquistas dos principais campeonatos do esporte. O primeiro título expressivo aconteceu em 2008, quando ele venceu o Australian Open, aos 21 anos, contra o francês Jo-Wilfried Tsonga.

De lá para cá, Djokovic conquistou mais nove edições do Grand Slam australiano (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023). Além disso, o tenista também conquistou quatro US Open (2011, 2015, 2018 e 2023), sete Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022) e três Roland Garros (2016, 2021 e 2023).

Djokovic celebrou primeira medalha olímpica de ouro na carreira (Foto: Patrícia DE MELO MOREIRA / AFP)

O sérvio custou a vencer a medalha de ouro nas Olimpíadas. A melhor campanha nos Jogos Olímpicos havia acontecido na edição de Pequm, em 2008. A espera de pelo título inédito na carreira acabou neste domingo, após 20 anos de carreira, em Paris.