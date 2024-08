Nas Olimpíadas, brasileiros enfrentarão atleta de vôlei de praia condenado por estupro

Atleta admitiu três acusações de violência sexual contra uma criança que conheceu no Facebook (Foto: Thomas SAMSON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 14:26 • Paris (FRA)

Evandro e Arthur conquistaram a vaga para as oitavas de final no vôlei de praia nas Olimpíadas. De acordo com o chaveamento, a dupla irá enfrentar os holandeses Van de Velde e Immers, 11ª no ranking mundial. Velde foi condenado por estupro de uma menina britânica de 12 anos.

O holandês admitiu três acusações de violência sexual contra uma criança que conheceu no Facebook e foi condenado em março de 2016 a quatro anos de prisão. Segundo o jornal britânico “Telegraph”, ele foi até o Reino Unido de avião em agosto de 2014 para se encontrar com a vítima. Na época, Van de Velde tinha 19 anos e era uma estrela em ascensão no vôlei de praia.

Van de Velde cumpriu apenas 12 meses de prisão na Holanda. O jogador foi autorizado a reabilitar a sua carreira olímpica e garantiu a vaga para os Jogos de Paris.

A participação do holandês provocou protestos de internautas, que mostraram indignação com a presença dele nos Jogos, e causou um dilema moral para o Comité Olímpico Internacional. Segundo o documento, todo atleta olímpico é obrigado a assinar uma Declaração de Direitos e Responsabilidades dos Atletas, que prevê entre os itens “atuar como um modelo”.

Evandro e Arthur venceram os três jogos que disputaram, sem ceder sets aos adversários. Assim, terminaram na liderança do Grupo E.