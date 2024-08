Adam Peaty na final masculina dos 4x100 medley das Olimpíadas 2024 (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 10:33 • Paris (FRA)

O nadador da Grã-Bretanha Adam Peaty denunciou a presença de vermes na comida da Vila Olímpica dos Jogos de Paris. O atleta criticou a qualidade do serviço e das refeições da edição atual das Olimpíadas e comparou com as organizações anteriores.

- O serviço não é bom o suficiente para o nível no qual os atletas devem performar. Precisamos dar o nosso melhor. Em Tóquio a comida era incrível. No Rio era incrível. Mas desta vez? Não há opções de proteínas suficientes, há longas filas, temos que esperar 30 minutos por comida. Eu gosto de peixe, e as pessoas estão achando vermes no peixe. Não é bom o suficiente - disse Peaty, em entrevista ao jornal "The I".

O atleta também questionou as tratativas da organização olímpica em relação ao tema sustentabilidade. Além de montar uma estrutura com camas de papelão e sem aparelhos de ar-condicionado, a comida também foi planejada desta maneira, com 60% das refeições sem carne e ao menos um terço à base de vegetais.

- A narrativa da sustentabilidade foi empurrada para os atletas. Eu quero carne, eu preciso de carne para performar, e é isso que eu como em casa. Por que eu deveria mudar? - interrogou o britânico.

Adam Peaty questionou qualidade da comida da Vila Olímpica (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Adam Peaty é oito vezes campeão mundial e três vezes medalhista de ouro em Jogos Olímpicos, além de ser o detentor do recorde mundial nas provas de 50m e 100m no nado peito. Em Paris, porém, conseguiu apenas uma medalha; ficou com a prata justamente nos 100m.