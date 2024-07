Monsieur Resenha: Belle Costa e os termos em português pelas ruas de Paris

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 19:43 • Paris (FRA)

Tem muito brasileiro marcando presença em Paris, capital francesa, para acompanhar as Olimpíadas! E a repórter do Lance!, Isabelle Costa, também está lá para ouvir as melhores histórias dos torcedores. No segundo episódio do "Monsieur Resenha", um torcedor monta o seu "atleta perfeito". Assista ao vídeo acima.

