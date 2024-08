Medalha no skate e susto com Piu: veja o resumão da quarta-feira (7) nas Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 03:51 • Paris (FRA)

A quarta-feira (7) reservou mais uma medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. O pódio veio no skate park, com Augusto Akio, que conquistou o bronze. Além das manobras do skatista, os brasileiros também se destacaram no vôlei de praia, com Ana Patrícia e Duda. Quem deu um susto nos torcedores foi Alison dos Santos, o Piu, que não conseguiu classificação direta para a final dos 400m com barreiras, mas avançou à decisão por tempo. Veja o resumão do repórter Nathan Rosseto:

