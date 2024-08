Marrocos atropela Egito e conquista bronze inédito nas Olimpíadas de Paris

Goleada por 6 a 0 marcou a conquista inédita da medalha de bronze no futebol para o Marrocos (Foto: Alain JOCARD / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 15:06 • Nice (FRA)

A seleção do Marrocos goleou o Egito por 6 a 0 nesta quinta-feira (8), pela disputa do terceiro lugar dos Jogos Olímpicos de Paris, e conquistou a medalha de bronze da competição. Os gols do jogo foram marcados por Ezallzouli (22'/1ºT), Rahimi (duas vezes, aos 26'/1ºT e aos 19'/2ºT), El Khanouss (6'/2ºT), Nakach (28'/2ºT) e Hakimi (42'/2ºT).

A conquista de uma medalha no futebol das Olimpíadas é algo inédito para a seleção marroquina, que sequer tinha passado da fase de grupos na história do torneio - esta foi a quinta participação do país no futebol dos Jogos Olímpicos.

✅ FICHA TÉCNICA

Egito 0x6 Marrocos

Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Disputa do terceiro lugar

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 8 de agosto de 2024, às 12h (hora de Brasília)

📍 Local: Stade de La Beaujoire, em Nice (FRA)

🥅 Gols: Ezallzouli (aos 22'/1ºT), Rahimi (aos 26'/1ºT e aos 19'/2ºT), El Khanouss (aos 6'/2ºT), Nakach (aos 28'/2ºT) e Achraf Hakimi (aos 42'/2ºT)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

EGITO (Técnico: Rogério Micale)

Hamza Alaa; Mohamed Shehata, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Tarek e Karim Eldbees; Mohamed Elneny; Mahmoud Saber, Zizo, Ahmed Nabil Koka e Ibrahim Adel; Osama Faisal.



MARROCOS (Técnico: Tarik Sektioui)

Munir Mohamedi; Achraf Hakimi, Mehdi Boukamir, Akram Nakach e Zakaria El Ouahdi; Oussama Targhalline, Amir Richardson e Bilal El Khannouss; Ilias Akhomach, Abdessamad Ezzalzouli e Soufiane Rahimi.

