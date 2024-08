Mais um bronze! Veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas nesta quinta (8)

Edival Pontes conquistou medalha de bronze no Taekwondo (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 23:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil subiu ao pódio mais uma vez nesta quinta-feira (8) nas Olimpíadas de Paris, com o bronze de Edival Pontes, no Taekwondo. Após o resultado, a delegação brasileira fechou o dia na 19ª posição no quadro de medalhas, com 15 no total. Quem lidera o ranking são Estados Unidos, com 103, seguidos por China (73) e Austrália (45). França e Grã-Bretanha tem mais pódios que o país da Oceania, mas possuem menos ouros. Veja o quadro atualizado:

