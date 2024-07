Mafê avança para final dos 400m livre feminino na natação

Maria Fernanda se classificou para final dos 400m livre feminino em Paris (Foto: Jonathan NACKSTRAND / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 07:46 • Rio de Janeiro

O Brasil começou quente no primeiro dia de Jogos Olímpicos neste sábado. Na natação, Maria Fernanda de Oliveira Silva Costa, a Mafê, se classificou para a final dos 400m livre feminino. Com o tempo de 4min3seg47, a nadadora, de 21 anos, se tornou a primeira brasileira a chegar na decisão olímpica da modalidade.

A atleta ficou na quinta colocação da bateria e na sétima colocação geral. A final olímpica acontece ainda neste sábado, com horário previsto para às 15h50 (de Brasília). Na decisão, a brasileira terá o desafio de ser mais rápida que a americana Katie Ledecky e a australiana Ariarne Titmus, favoritas a medalha de ouro.

As atletas Paige Madden (EUA), Erika Fairweather (AUS), Jamie Perkins (AUS), Summer McIntosh (CAN) e Isabel Gose (ALE) também disputam a final. Vale destacar, que a brasileira ficou apenas 1seg20 atrás da norte-americana, com o melhor tempo na qualificatória, de 4min4seg19.

A brasileira Gabrielle Roncatto disputou a vaga para a final na bateria 3. Contudo, com o tempo de 4min10seg46 a nadadora ficou distante do tempo para alcançar a final da categoria. O pior tempo da classificação foi da alemã Isabel Gose com a marca de 4min3seg83.

Finalistas dos 400m livre:

Katie Ledecky (USA) 4:02.19

Ariarne Titmus (AUS) 4:02.46

Erika Fairweather (NZL) 4:02.55

Summer McIntosh (CAN) 4:02.65

Jamie Perkins (AUS) 4:03.30

Paige Madden (USA) 4:03.34

Maria Fernanda Costa (BRA) 4:03.47

Isabel Gose (GER) 4:03.83