Lucas Chumbo analisa favoritos do surfe nas Olimpíadas e explica ‘onda mais perigosa do mundo’

Especialista em ondas gigantes, Lucas Chumbo fez seu panorama sobre o torneio de surfe que vai acontecer nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na praia de Teahupo'o, na Polinésia Francesa. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o irmão de João Chianca, o "Chumbinho", falou das características da onda e listou os surfistas para ficar de olho durante a competição.

Apesar das Olímpiadas serem disputadas em Paris, o torneio de surfe será na Polinésia Francesa, na praia de Teahupo'o. Ao ser perguntado sobre as particularidades da onda no local de competição, Chumbo foi sincero e destacou a dificuldade de surfar por lá.

- É a onda mais perigosa e desafiadora do mundo, a gente chama essa onda de "slab". Slab é uma onda que quebra em cima de uma pedra, no caso do Taiti, ela quebra em cima de um riff de corais. Por ser uma onda muito cavada, muito tubular, é uma onda muito perfeita, muito encaixada na mancada. E tem as melhores características: linda, perfeita, tubular e no lugar mais paradisíaco da Terra - analisou Lucas.

Com a "Brazilian Storm" em peso na competição, Lucas Chumbo admitiu que sonha com um pódio 100% brasileiro, mas sabe que será uma tarefa árdua.

- Estou sonhando com esse pódio 100% brasileiro, né? Espero que aconteça, espero que seja possível isso acontecer, porém vai ser uma batalha muito dura, uma batalha muito árdua e acho que vai ser pedreira. Mas a gente está com um time infalível, tanto no feminino quanto no masculino. A gente sabe que o nosso time de brasileiros são os melhores surfistas do mundo, com certeza, mas são contra os melhores surfistas do mundo também, então a gente tem que saber que vai ser uma guerra - comentou Chumbo, que listou os principais favoritos para a medalha de ouro, com um pouco de "clubismo familiar".

- Então, meus favoritos com certeza são João Chianca (o João Chumbinho), Gabriel Medina. Um dos favoritos também é o John John Florence, além Jack Robson e Kauli Vaast, acho que esses são os grandes nomes dessa etapa - completou.