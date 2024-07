Lesão grave desfalca Brasil a dois dias das Olimpíadas

Isaac passará por cirurgia (Foto: Rafael Bello/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 09:40 • Rio de Janeiro

Medalhista pan-americano e mais de dez vezes campeão brasileiro, Isaac Souza, dos saltos ornamentais, está fora das Olimpíadas de Paris 2024. O corte foi anunciado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que confirmou a lesão do atleta durante treino na última segunda-feira (22), no Rio de Janeiro.

O exame médico detectou uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo. Para a recuperação total, o atleta precisará passar por cirurgia e fica impossibilitado de competir nos Jogos Olímpicos.

Isaac Souza se classificou para as Olimpíadas de Paris pela conquista do nono lugar na final do Mundial de Fukuoka em 2023. Na última edição dos Jogos, Isaac foi o 20º colocado.

Com a lesão e o corte confirmados, Ingrid Oliveira será a única representante do Brasil nos saltos ornamentais em nas Olimpíadas de Paris 2024.

📄Comunicado da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), a Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO)e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) informam que, por questões médicas, o atleta Isaac Souza não terá condições de disputar os Jogos Olímpicos Paris-2024.

O saltador sofreu uma lesão durante treinamento realizado na última segunda-feira, 22, no Rio de Janeiro. Após a realização de exames, ficou constatado que Isaac teve uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo e que, para sua recuperação completa, será necessária a realização de uma intervenção cirúrgica, em data a ser confirmada.