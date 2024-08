Lenda do judô francês, Teddy Riner elogiou estrutura onde Rafaela Silva treina no Flamengo

Teddy Riner conquistou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Paris (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 15:09 • Rio de Janeiro

O fracês Teddy Riner conquistou duas medalhas de ouro no judô nas Olímpiadas de Paris. Durante a preparação para a competição, o judoca visitou as estruturas do Flamengo, na Gávea, em dezembro de 2023. Na passagem, ele elogiou a infrestrutura do clube carioca.

De acordo com a análise do tricampeão olímpico no judô, na categoria +100kg, as intalações do rubro-negro são excelentes. O francês chegou a compará-las com estruturas mundiais onde também teve a oportunidade de treinar.

- O Flamengo tem um estrutura no Brasil e no mundo é simplesmente perfeita. Tenho muitos amigos e aprendo o Ne Waze e o Jiu Jitsu brasileiro, que são técnica muito importantes para mim - disse o judoca francês, em entrevista a Fla TV.

O gigante falou sobre o porquê ter escolhido o Flamengo e o que veio aperfeiçoar na sua luta. Conta pra Nação, Teddy Riner! 🥋🔴⚫#FlaJudô pic.twitter.com/pwOsqrNXuZ — Time Flamengo (@TimeFlamengo) December 20, 2023

Rafaela Silva, uma das referências do judô brasileiro, é uma das atletas que tem acesso as instalações do Flamengo. A judoca realiza a preparação para as competições nacionais e internacionais na estrutura que foi elogiada pelo francês.

Em Paris, ela foi a responsável por garantir a medalha de bronze para o Brasil na decisão por equipes do judô. O resultado aconteceu contra a Itália, e a atleta do Flamengo venceu a última luta do confronto.

Rafaela Silva garantiu a bronze do Brasil no judô por equipes em Paris (Foto: Jack GUEZ / AFP)

Esta não foi a única vez que Rafaela Silva subiu no pódio olímpico. Ela já havia sido ouro nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, ao vencer o individual feminino na categoria -57kg. Em campeonatos mundiais, a brasileira conquistou sete medalhas, sendo dois ouros, três pratas e duas bronzes.