Lenda da NBA crava: Dream Team de 1992 é melhor que a seleção de 2024

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 28/07/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Charles Barkley, lenda da NBA, afirmou que o Dream Team 1992 é melhor do que a equipe atual. O ex-jogador destacou que a equipe que fazia partida ganha os jogos por resultados maiores e sem a necessidade de pedir timeout.

- Isso me deixa de mau humor, quando comparam o Dream Team (1992) com esse time atual… Espero que depois de ver estes resultados não haja dúvidas sobre quem é a melhor equipe, todas as nossas vitórias foram por mais de 30 pontos, sem pedir um único timeout - disparou Barkley.

Com Lebron James e Stephen Curry, houve uma grande expectativa acerca da equipe, que para muitos é a melhor de todos os tempos. Esperava-se que os astros da NBA dominassem todos os jogos, mas não foi o que aconteceu nos duelos frente a Sudão do Sul e Alemanha.

O camisa 23 dos Lakers, por exemplo, foi o grande herói nos dois jogos. Contra Sudão do Sul, onde os EUA venceram por 101 a 100 e diante da Alemanha, em que o Team USA triunfou por 92 a 88. Cabe ressaltar, no entanto, que os jogos eram amistosos e os Estados Unidos ainda não contam com Kevin Durant à disposição.

O objetivo é único: conquistar a medalha de ouro. A exigência vem após a derrota na Copa do Mundo da FIBA, no ano passado.