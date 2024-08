Kevin Durant se revolta com fãs de equipe da NBA: ‘Ninguém liga para quem vocês acham o melhor do mundo’

Jogadores dos EUa celebram vitória sobre a Sérvia (Foto Damien MEYER / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 12:28 • Paris (FRA)

Um dos astros do 'Dream Team' dos Estados Unidos nas Olimpíadas, Kevin Durant entrou em discussão nas redes sociais nesta sexta-feira (9). Após a classificação dos EUA à final do basquete masculino nos Jogos de Paris, com vitória de virada sobre a Sérvia por 95 a 91, o ala-pivô comentou publicação no X (antigo Twitter) que debatia qual o melhor jogador do mundo atualmente.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

A atuação do sérvio Niloka Jokic contra o Dream Team chamou atenção. O jogador do Denver Nuggets é o atual MVP da NBA, eleito pela terceira vez na carreira, e muitos fãs reagiram à atuação pivô afirmando que ele seria o melhor do planeta. Durant, por sua vez, se incomodou com os torcedores da franquia do Colorado e os acusou de torcer contra o time americano.

- Para todos vocês, fãs do Nuggets, ninguémliga para quem vocês acreditam ser o melhor jogador da liga. Os jogadores têm grande respeito por "Jok", não o adoramos como vocês, mas a maioria está maravilhada com seu brilhantismo. "Trollar" os idiotas por torcerem contra nós faz parte do jogo. Lidem com isso - comentou Kevin Durant em seu perfil no X.

➡️ Stephen Curry tem noite de gala e bate recorde das Olimpíadas de Paris

A publicação aconteceu minutos após "KD" questionar de onde era um torcedor que exaltou Nikola Jokic e a seleção da Sérvia. Além disso, a resposta veio sobre um tweet que citava o velocista Noah Lyles, envolvido em polêmica por afirmar que os vencedores da NBA não são "campeões do mundo", como se declaram.