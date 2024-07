Judô: Willian Lima avança à final e garante primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas

Willian Lima em ação nas Olimpíadas (Foto: Wander Roberto / COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 11:26 • Paris (FRA)

O brasileiro Willian Lima venceu o cazaque Gusman Kyrgyzbayev na semifinal da categoria até 66 kg do judô e se classificou para a final das Olimpíadas. Com isso, a primeira medalha do Brasil nos Jogos de Paris está garantida, só resta saber se será de prata ou ouro. A final acontece às 12h38 (de Brasília) deste domingo (28) contra o japonês Hifumi Abe.

A medalha de Willian veio com muita emoção. O duelo com o cazaque foi para o golden score, ou seja, quem pontuasse primeiro venceria. Depois de muita apreensão, o brasileiro encaixou um ippon sensacional para avançar à grande final e manter vivo o sonho do ouro olímpico.

🥋 A trajetória

Willian é estreante em Jogos Olímpicos, e já brilhou mesmo sem experiência na esfera. Na estreia, a vítima foi o uzbeque Sardor Nurillaev: restando seis segundos, o brasileiro achou um waza-ari e gastou o restante do relógio para vencer. Logo depois, Serdar Rahimov, do Turcomenistão, foi o adversário. Em combate truncado, o paulista não pontuou, mas foi mais incisivo e acabou forçando três shidos (cartões amarelos) ao oponente, qualificando-se já no golden score.

Nas quartas de final, a parada era duríssima. Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia. Mais alto, mais forte, mais imponente no tatame. Nada disso foi páreo: também no golden score, um novo waza-ari entrou, praticamente erguendo o mongol e o levando ao solo. Contra Guzman, o mesmo sofrimento e a mesma história. Duas punições para cada, necessidade de ataque: mesmo com o cazaque fazendo golpes duros além da conta, Willian Lima achou o giro e garantiu a medalha para o Brasil.