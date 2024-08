(Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 19:10 • Rio de Janeiro

Em entrevista pós-jogo contra a França, as jogadoras do Brasil desabafaram sobre a chocante vitória. As equipes se enfrentaram neste sábado (3), pelas quartas de final das Olimpíadas 2024, e a Seleção eliminou as donos da casa por 1 a 0, com gol marcado por Gabi Portilho.

A zagueira Tarciane deu entrevista, na zona mista do Stade de la Beaujoire, em Nantes, e afirmou que a partida contra as Bleus era "matar ou morrer", e o Brasil "matou".

Veja o depoimento da zagueira Tarciane, zagueira do Brasil nas Olimpíadas

- A gente sabia que era um jogo muito difícil para a gente, dentro da casa delas, mas a gente sabia que a gente estava renovada. Eu acho que essa é a palavra. Tudo que a gente passou aqui foi de muito aprendizado, a gente aprendeu muito e eu não sei se vocês viram, provavelmente viram, eu falei que era matar ou morrer, e a gente matou. - afirmou Tarciane.

- A gente honra muito a camisa da seleção brasileira, eu acho que muitos vão falar que não pelos jogos que a gente fez, mas a gente honra muito a camisa da seleção brasileira a gente está aqui, a gente se entrega 100%, vocês podem ter certeza vocês podem ter certeza. - disparou.

- A gente derrotar o dono da casa com a nossa energia, com o nosso aprendizado, com tudo. Eu acho que é isso. A gente vai muito forte, a gente depende muito do apoio de todo mundo. E é isso, a gente vai seguir firme. Vamos pegar a Espanha, um adversário difícil. Mas a gente vai bater de frente com ela. Vocês podem ter certeza que vocês vão ver o melhor de cada uma dentro de campo. - completou.