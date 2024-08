Isaquias Queiroz revela problemas e tratamento antes das Olimpíadas: ‘Explodia com meu filho’

Isaquias Queiroz celebra a conquista da medalha de prata (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 11:32 • Paris (FRA)

Medalhista de prata na canoagem de velocidade das Olimpíadas de Paris, Isaquias Queiroz revelou bastidores do ciclo até a competição deste agosto e da decisão de tirar um ano sabático antes dos Jogos. O baiano afirmou que passou por problemas psicológicos, precisando tratamento e remédios para controlar o estresse.

- Ano passado eu estava muito sobrecarregado, tanto mentalmente quanto psicologicamente. Muito estresse mental. Eu não conseguia raciocinar direito, estava muito mal. Tinha vezes, em casa, que eu explodia por qualquer coisa com o Sebástian (filho). Eu falei com a doutora Ana (psicóloga): "Não sei o que está acontecendo, como eu estou. Sinto que estou descontanto no meu filho, mas não tem nada a ver" - contou Isaquias. E emendou:

- Então comecei a conversar com ela, com doutor Hélio, do Comitê Olímpico, e a tomar remédio para ajudar nessa questão. Ajudou bastante, mas acho também que eu já vinha de nove anos brigando no pódio, por causa de um ano ruim começaram a me massacrar - completou o canoísta.

Isaquias Queiroz conquistou a quinta medalha em Jogos Olímpicos nesta sexta-feira (9). Além da prata em Paris, o baiano conquistou ouro em Tóquio e prata no Rio no C1 1.000m; somam-se a essas medalhas a prata no C1 200m e o bronze no C2 1000m, também em 2016.

