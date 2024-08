Impressionante! Noah Lyles estava com Covid durante a final dos 200m nas Olimpíadas

Copiar Link

Publicada em 10/08/2024

O americano Noah Lyles não confirmou o favoritismo e foi bronze nos 200m do atletismo nas Olimpíadas de Paris 2024. No entanto, o atleta desabou após a prova e, posteriormente, descobriu que estava com covid-19. Lyles também ganhou destaque por um questionamento aos jogadores da NBA. O astro foi tema de debate em live do Lance!, que aborda diferentes assuntos olímpicos diariamente. Assista ao corte no vídeo acima.