Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Além de brilhar no tênis de mesa, Hugo Calderano também é um grande conhecedor de línguas. O mesatenista brasileiro, destaque das Olimpíadas de Paris, fala sete idiomas diferentes. Em entrevista ao Lance!, em outubro de 2023, o atleta explicou como aprendeu a se comunicar em diversas linguagens; assista no vídeo acima.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Segundo o próprio, Calderano é fluente em inglês, espanhol, francês e alemão, além claro do português, e consegue conversar bem em italiano e chinês. O atleta afirma que obteve o conhecimento dos idiomas de diversas maneiras, como estudando em cursos ou conversando com companheiros de treino.

Hugo Calderano celebra vitória sobre o sul-coreano Jang Woojin nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

➡️ Casal olímpico: Hugo Calderano e Bruna Takahashi viralizam na web durante Jogos de Paris

Hugo Calderano está nas semifinais do tênis de mesa das Olimpíadas 2024, o primeiro brasileiro a atingir tal fase na história dos Jogos. Ele não tomou conhecimento do sul-coreano Jang Woojin e venceu por 4 sets a 0 (parciais de 11-4, 11-7, 11-5 e 11-6) nesta quinta-feira (1º), Arena 4 Paris Sul.

O corte em que Calderano explica como aprendeu a falar em sete línguas faz parte do quarto episódio do quadro Heróis Olímpicos, no qual o Lance! entrevistou alguns dos principais atletas do Brasil deste ciclo olímpico. Você pode conferir ao papo completo com o mesatenista logo abaixo.