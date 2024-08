Gabriel Medina fez o que pôde ou merece o ‘selo vergonha’; equipe do Lance! analisa

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O tricampeão mundial Gabriel Medina perdeu na semifinal do surfe nas Olimpíadas. Depois, ganhou a disputa de bronze. O brasileiro foi derrotado em circunstâncias nada favoráveis, com um mar de poucas ondas no Taiti. Durante live, a equipe do Lance! analisou se a participação do brasileiro foi boa ou merece um "selo vergonha". Assista ao vídeo acima.