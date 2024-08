Gabi assume culpa sobre eliminação do Brasil nas Olimpíadas: ‘Não consegui ajudar’

Gabi foi a capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / Volleyball World)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 16:46 • Paris (FRA)

Gabi soube exercer seu papel de capitã do vôlei feminino. Em entrevista após a derrota para os Estados Unidos nesta quinta-feira (8), a ponteira assumiu a culpa pelo resultado diante das atuais campeãs olímpicas. Com a derrota, o Brasil disputará a medalha de bronze da modalidade nas Olimpíadas de Paris.

- Eu tenho noção que grande parte da responsabilidade dessa derrota passa por mim, por não ter começado efetivamente no ataque. Não consegui ajudar nos contra-ataques, principalmente, mão estava tão eficiente. Eu sei que por ser uma referência para o time acaba desestabilizando um pouco, ainda mais as mais novas - disse Gabi.

A capitã demonstrou frieza para analisar o jogo. Gabi não teve a melhor das atuações e encontrou certa dificuldade ao tentar encaixar os ataques diante de uma boa defesa estadunidense. No entanto, a brasileira ressaltou a importância de se recuperar e destacou que vão em busca da medalha de bronze com disposição.

- Agora é esfriar a cabeça. Essa equipe não merece sair daqui sem uma medalha. Não é um resultado que a gente queria, não queríamos estar disputando o bronze. Mas por tudo que a gente construiu até agora e por tudo o que a gente fez, a gente merece essa medalha. E agora, mais do que nunca, vamos jogar com muita raiva e com muita vontade, porque o Brasil merece essa medalha de bronze - completou.

Gabi assumiu a culpa pela eliminação do Brasil contra os Estados Unidos nas Olimpíadas (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Com a derrota para os Estados Unidos, a equipe comandada por José Roberto Guimarães voltará à quadra para disputar a medalha de bronze. A partida acontecerá no sábado (10), às 12h15, no horário de Brasília.