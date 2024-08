Filipe Toledo defende piscina artificial para o surfe nas Olimpíadas; entenda como funciona

Filipe Toledo nas Olimpíadas (Foto: Ben Thouard / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 16:48 • Paris (FRA)

Muitos brasileiros ficaram frustrados com a bateria entre Gabriel Medina e Jack Robinson pela semifinal do surfe olímpico. A bateria ficou marcada pela falta de ondas na praia de Teahupoo, palco da modalidade nos Jogos. Pelas condições ruins, o brasileiro não teve oportunidade de virar a série e foi para a disputa do bronze. Após a bateria, foi levantado um debate nas redes sociais sobre a possível realização do surfe nas próximas olimpíadas em uma piscina de ondas. Filipe Toledo comentou sobre o assunto.

Apesar do terceiro lugar ser um bom resultado, Medina saiu da disputa com gosto amargo, já que acreditava na medalha de ouro. O brasileiro ficou 18 minutos esperando uma onda para buscar Robinson, mas o mar não colaborou. Filipe Toledo defendeu as piscinas com ondas artificiais e justificou que seria uma forma mais justa de consagrar o campeão olímpico.

- Eu amo o mar , e não acho que nada supera a natureza! Mas se tratando de olimpíadas, acho que seria a forma mais justa! Todo mundo teria chance o suficiente pra colocar o melhor de si na onda! Vamos ser sinceros, se o mar continuasse como foi no round 3, o Gabriel ia papar o ouro e a gente sabe disso! A piscina proporciona essa condição do começo ao fim , e no final das contas quem vence é realmente o melhor surfista! Eu se caso perdesse na piscina de onda, pelo menos perderia surfando e entregando meu melhor , oq não foi o caso do Gabriel que na minha opinião nem perdeu, só não teve chance ! De 4 em 4 anos , acho que o atleta precisa estar preparado pra esse momento único que é a olimpíada e tendo a certeza que vai entregar o seu melhor - comentou Filipe Toledo em postagem da AOS Mídia.

(Foto: Jerome BROUILLET / AFP)

Filipe Toledo representou o Brasil no surfe, junto com outros cinco surfistas. O atual e bicampeão mundial perdeu nas oitavas de final e foi o primeiro brasileiro a se despedir dos Jogos. João Chianca, Luana Silva e Tainá Hinckel avançaram um pouco mais perto das finais, porém as medalhas ficaram com Gabriel Medina (bronze) e Tatiana Weston-Webb (prata).