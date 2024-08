Estados Unidos e Japão se enfrentam pelas quarta de final das Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 04:00 • Paris (FRA)

Estados Unidos e Japão se enfrentam na manhã deste sábado (3), às 10h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), em jogo válido pelas quartas de final do Futebol Feminino das Olimpíadas 2024. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

✅ FICHA TÉCNICA

Estados Unidos (F) x Japão (F)

Quartas de final - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de agosto de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: no Parc des Princes, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV e CazéTV

🟨 Arbitragem: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estados Unidos (Técnico: )

Lorena; Antônia, Rafaelle, Tarciane, Tamires (Yasmim); Yaya (Angelina), Duda Sampaio, Gabi Portilho; Marta, Gabi Nunes, Ludmila.



Japão (Técnico: )

Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Aleixandri e Oihane Hernández; Abelleira, Aitana Bonmatí e Alexia Putellas; Mariona Caldentey, Lucía Garcíay e Salma Paralluelo.