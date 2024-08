Equipe do Lance! comenta fala de Caio Bonfim: ‘Não estou brincando de rebolar’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, Caio Bonfim deu algumas declarações fortes em entrevistas após a conquista. O atleta comentou sobre o preconceito com a sua modalidade, a marcha atlética. Uma das declarações foi que "não estava brincando de rebolar". Durante live, a equipe do Lance! repercutiu as falas do brasileiro. Assista ao corte no vídeo acima.