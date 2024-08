Destaque do tênis de mesa, Hugo Calderano viraliza com habilidade no basquete

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 16:33 • Paris (FRA)

Hugo Calderano, um dos principais nomes do Brasil nas Olimpíadas de Paris, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (6) por sua habilidade no esporte. Contudo, o vídeo em questão não mostra o brasileiro praticando tênis de mesa, e sim o basquete; assista às cenas logo acima.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Em imagens divulgadas pelo Comitê Olímpico do Brasil, o mesatenista aparece jogando contra outros atletas na Vila Olímpica, entre eles Alexis Lebrun, derrotado por Hugo no individual masculino em Paris. O brasileiro foi derrotado pelo irmão do francês, Félix, na disputa do bronze no último domingo (3).

Hugo Calderano em ação nas Olimpíadas de Paris (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

Em entrevista ao Lance! em outubro do ano passado, Calderano já havia revelado que pratica o basquete e outras modalidades como forma de lazer. O mesatenista também revelou ouros hobbies durante o papo.

O corte em que Hugo Calderano revela suas atividades preferidas faz parte do quarto episódio do quadro Heróis Olímpicos, no qual o Lance! entrevistou alguns dos principais atletas do Brasil deste ciclo olímpico. Você pode conferir ao papo completo com o mesatenista logo abaixo.

➡️ Casal olímpico: Hugo Calderano e Bruna Takahashi viralizam na web durante Jogos de Paris