Derrota da Argentina nas Olimpíadas é marcada por polêmicas; veja a ordem cronológica

Árbitro fez revisão de gol no VAR após mais de uma hora de paralisação. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 16:03 • Saint-Étienne (FRA)

Em uma das partidas de futebol mais confusas dos últimos anos, a Argentina estreou com derrota nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Diante de Marrocos, a Albiceleste perdeu por 2 a 1 e vai precisar se recuperar no Grupo B, que também conta com Iraque e Ucrânia.

O resultado foi marcado pelo caos no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Ètienne. Do pontapé inicial, às 10h, até o final definitivo do jogo, cerca de quatro horas depois, a partida ficou marcada por vaias, invasões e uma arbitragem confusa do sueco Glenn Nyberg.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias

Entenda a ordem cronológica dos fatos na derrota da Argentina.

Argentina 1x2 Marrocos: o que aconteceu?

09:50

A presença argentina em Paris gerou polêmicas antes mesmo do pontapé inicial. Durante o hino nacional da Albiceleste, foram escutadas vaias das arquibancadas do estádio em Saint-Éttiene. Semanas atrás, a rivalidade entre os países, que decidiram a última Copa do Mundo, foi aflorada por um episódio de racismo no ônibus da delegação argentina, após a conquista da Copa América.

Em vídeo reproduzido na conta do volante Enzo Fernández no Instagram, alguns atletas entoaram uma música de cunho discriminatório contra jogadores da França. Astro europeu, Kylian Mbappé foi um dos alvos.

Em solo francês, o hino argentino foi alvo de represálias.

10:00

Polêmicas à parte, a bola rolou para a estreia dos times nos Jogos Olímpicos. Em campo, Marrocos demonstrava, mais uma vez, a evolução técnica e tática do país, que com dois gols de Rahimi, vencia um dos conjuntos mais promissores e tecnicamente habilidosos do mundo por 2 a 1.

11:30

Enquanto esbarrava na ótima atuação do goleiro marroquino Munir, a Argentina pressionava pelo empate. Neste contexto, a desorganização da partida começou a dar as caras: no meio da segunda etapa, a partida foi paralisada por invasões ao gramado. A facilidade do feito servia de alarme para a a equipe de segurança em Saint-Étienne.

Uma criança que invadiu o gramado, inclusive, conseguiu tirar uma foto com Julián Álvarez, atacante argentino do Manchester City.

11:45

Com o placar mantido, o árbitro Glenn Nyberg sinalizou 15 minutos de acréscimo para a partida. Apesar das paralisações, a medida foi controversa e gerou revolta em torcedores marroquinos presentes no estádio. Praticamente, um tempo inteiro de prorrogação foi acrescido e a pressão argentina seguiu a todo vapor.

12:00

Após uma confusão na área marroquina, Medina empatou o jogo para a Argentina aos 61 minutos de segundo tempo. Em chute de Otamendi defendido pelo goleiro Munir, Amione pegou o rebote e acertou o travessão. Na sequência, o meia do Boca Juniors, com as redes abertas, cabeceou e igualou o marcador para a Argentina.

A partir daí, uma grande confusão foi instaurada no Geoffroy-Guichard. Rojões e objetos foram atirados na direção do campo e torcedores invadiram o gramado, enquanto os times, assustados com a situação, foram para os vestiários em busca de segurança.

O estádio foi evacuado e a sensação era a de que o jogo tinha acabado com o empate, porém, não houve apito final do árbitro.

Telão indica que torcedores devem deixar o estádio com a suspensão do jogo entre Argentina e Marrocos. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP)

14:00

O motivo, apesar de confuso, foi esclarecido quase duas horas depois: o gol de Medina foi irregular. Caso o gramado não tivesse sido invadido, o VAR recomendaria a revisão do lance e o gol seria anulado imediatamente. Amione, que pegou o rebote do chute de Otamendi, estava em posição de impedimento.

Momento do impedimento de Amione detectado pelo VAR. (Foto: Reprodução/SporTV)

Com isso, os times retornaram ao gramado para jogar três minutos finais e o gol salvador de Medina, na realidade, foi anulado pela atuação do árbitro de vídeo. Completamente sem ritmo de jogo após o longo tempo de paralisação, os jogadores entraram em campo de forma quase protocolar.

O apito final, de fato, foi sinalizado pelo árbitro quase quatro horas após o início do jogo. Com a derrota, a Albiceleste precisará virar a chave para buscar uma classificação à proxima fase dos Jogos Olímpicos de Paris.

Sem torcedores no estádio na reta final do jogo, Marrocos venceu a seleção da Argentina pelos Jogos de Paris. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP)