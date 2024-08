Beatriz Souza conquistou primeira medalha de ouro (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 19:30 • Rio de Janeiro • Atualizada em 02/08/2024 - 21:42

Com o ritmo acelerado de provas em mais um dia das Olimpíadas de Paris, acompanhar o quadro de medalhas é uma missão pra lá de complicada. Logo, o LANCE!, com a missão de fazer sua vida mais fácil durante a maior competição esportiva do mundo, traz o quadro de medalhas atualizado em tempo real. Confira as colocações do Brasil e dos outros países: