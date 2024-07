Internautas vão à loucura com golaço de Almada, do Botafogo, pela Argentina nas Olimpíadas: ‘Vem logo’

Thiago Almada marca contra o Iraque pela Argenitna (Foto: Divulgação / AFA)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 11:04 • Paris (FRA)

Reforço do Botafogo para esta janela de transferências, Thiago Almada levou internautas à loucura com o gol que abriu o placar para a Argentina diante do Iraque, pela segunda rodada do grupo B das Olimpíadas. O meia-atacante balançou as redes com belo chute de primeira no canto do goleiro, ainda no primeiro tempo.

O golaço repercurtiu nas redes sociais entre torcedores do Alvinegro e de rivais. O camisa 10 da seleção olímpica da Albiceleste recebeu muitos elogios, entre suplicas de botafoguenses para o jogador se apresentar ao clube e preocupação dos adversários com a chegada de Almada ao líder do Brasileirão.

Confira abaixo algumas publicações sobre o gol de Thiago Almada para a Argentina nas Olimpíadas:

Reforço do Botafogo, Thiago Almada dribla defensor do Iraque em ação pela Argentina nas Olimpíadas 2024 (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Iraque

2ª rodada - Grupo B - Olimpíadas 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Lyon, na França

⚽ ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marcos Di Césare, Nicolás Otamendi e Julio Soler; Ezequiel Fernandéz, Santiago Hezze e Cristian Medina; Thiago Almada, Julián Álvarez e Lucas Beltrán.

IRAQUE (Técnico: Radhi Shenaishil)

Hussein Hasan; Saadon, Hussein Amer, Tahseen, Ahmed Hasan; Ibrahim Bayesh e Karrar Mohammed Ali; Nihad Mohammed , Ali Jasmin e Youssef Amyn; Aymen Hussein.